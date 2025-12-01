01 Декабря 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Останина: Россияне не пойдут за подарками в ГУМ и ЦУМ – они будут заказывать на маркетплейсах

Глава комитета Госдумы по делам семьи, детей и женщин Нина Останина снова высказалась против позиции "классических" банков, критикующих маркетплейсы за скидки. Останина напомнила, что впереди Новый год, и простые граждане будут покупать подарки близким на онлайн-платформах, а вот богатые банкиры пойдут в дорогие магазины.

"Я отрицательно отношусь к инициативе банков об отмене скидок на маркетплейсах. Мне кажется странным такого рода позиция, потому что на маркетплейсах покупают далеко не самые богатые граждане. Я сомневаюсь, что банкиры сами покупают что-то на маркетплейсах. Сейчас, в канун Нового года, когда у людей не очень обеспеченных все равно есть желание поздравить своих детей, друзей, близких, родителей, в преддверии праздника - понятно, что все пойдут не в ГУМ, не в ЦУМ - они будут заказывать это на маркетплейсах", - цитирует Останину ТАСС.

"Нельзя так буквально заниматься поборами с наших граждан - вот еще раз подтверждается известная формула - "люди - новая нефть", что там, где возможно, обязательно залезут банки", - считает коммунистка Останина.

Ряд "классических" крупных банков, в том числе Сбер, просят власти запретить маркетплейсам предоставлять скидки клиентам их собственных [маркетплейсов] банков, усматривая в этом сговор и создание неравных условий для клиентов разных кредитных организаций. Маркетплейсы отвечают, что все банки вольны предоставлять своим клиентам какие угодно программы лояльности.

Теги: маркетплейсы, скидки, банки, нина останина


