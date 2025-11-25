Россияне негативно восприняли атаку банков на маркетплейсы

Семь из десяти россиян с различной периодичностью совершают покупки на маркетплейсах. И почти две трети покупателей онлайн-площадок воспринимают как несправедливую инициативу "классических" банков запретить скидки для клиентов маркетплейсовских банков.

Со стороны покупателей идея Сбера и других крупных банков ограничить скидки выглядит как попытка ограничить конкуренцию, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на свой опрос.

Каждый второй онлайн-покупатель интуитивно считывает в запрете удар по своему кошельку. Большинство уверено, что исчезновение скидок неизбежно приведет к росту цен, ухудшит условия для миллионов покупателей и негативно отразится на малом и среднем бизнесе.

"Фактически сформировался общественный консенсус: такого рода ограничения на маркетплейсах воспринимаются как удар по потребителю. Инициатива банков воспринимается как шаг не в интересах людей, а в интересах крупных игроков, который может разрушить привычный баланс в одной из самых важных и привычных потребительских сфер", - отмечают социологи.