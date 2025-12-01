Суд в Тюмени отказал банку во взыскании долга по кредиту, который женщина взяла под давлением мошенников

Ленинский районный суд Тюмени отказал "Совкомбанку" во взыскании долга по кредиту, который женщина взяла под давлением мошенников, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В январе 2024 года между ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" и жительницей Тюмени Светланой Ш. был заключен кредитный договор на сумму 570 920 рублей. Позже права требования по этому договору были переданы ПАО "Совкомбанк", который и обратился в суд с иском о взыскании задолженности.

В судебном заседании ответчица пояснила, что кредит был взят ею под влиянием мошенников. По ее словам, злоумышленники, представившиеся сотрудниками Центрального банка, убедили женщину оформить несколько займов якобы для "спасения денежных средств" от третьих лиц. Полученные деньги Светлана Ш. перевела на указанные ей счета, после чего поняла, что стала жертвой обмана. По данному факту в феврале 2024 года было возбуждено уголовное дело.

Рассмотрев материалы дела, суд отказал в удовлетворении исковых требований ПАО "Совкомбанк". Встречный иск Светланы Ш. был удовлетворен: кредитный договор признан недействительным как заключенный под влиянием обмана. При этом, применив последствия недействительности сделки, суд взыскал с ответчицы 460 000 рублей в пользу банка.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.