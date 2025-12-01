Россияне жалуются на нарушение сроков ремонта по автостраховке

В России стремительно растет количество жалоб на страховые компании из-за срыва сроков восстановления автомобилей по ОСАГО.

За три квартала 2025 года в службу финансового уполномоченного поступило порядка 101 тыс. таких обращений. Этот показатель на 16% превысил цифры годичной давности и стал самым высоким за последние три года. Основной причиной негативной динамики, после относительного затишья 2022-2024 годов, стали проблемы с поставками автозапчастей. Их дефицит и высокая стоимость вынуждают страховщиков заранее отказываться от ремонта в пользу денежной выплаты, которая при этом рассчитывается с учетом износа, из-за чего размер компенсации может быть ниже реальной стоимости ремонта в два раза.

Как отмечает финансовый уполномоченный Светлана Максимова, из-за массовости полисов ОСАГО проблема приобрела широкий масштаб. Автовладельцы все чаще обращаются в суды, чтобы взыскать со страховщиков убытки за просрочку. Трудности возникают и на стороне автосервисов: многие СТО отказываются принимать машины, опасаясь не уложиться в срок из-за отсутствия деталей.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в сложившейся ситуации около 95% клиентов получают именно денежную выплату, а не ремонт, сообщают "Известия".

Напомним, с 9 декабря страховые компании могут повысить или понизить стоимость полисов ОСАГО на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов. Для мотоциклов обе границы сдвигаются на 40%, об этом сообщается в указании Банка России.