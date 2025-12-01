В России резко вырос спрос на платежи с помощью биометрии

Рынок биометрических платежей в России показал рекордный рост за девять месяцев 2025 года.

Однако, по мнению экспертов, этот этап завершен. Согласно отчету Центробанка, количество операций выросло в девять раз (до 146 млн руб.), а их сумма — в пять раз (до 112,6 млрд руб.). Этот скачок был обеспечен в основном за счет обязательной регистрации иностранцев в Единой биометрической системе для покупки SIM-карт.

Дальнейшая динамика будет зависеть от появления новых практических применений технологии, которой предстоит конкурировать с другими способами оплаты, включая подтверждение через мессенджер Max, сообщает Forbes.

Ранее стало известно, что Единую биометрическую систему (ЕБС) не будут использовать для автоматического наложения штрафов на россиян.