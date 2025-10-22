23 Октября 2025
Общество В России Астраханская область
Фото: Накануне.RU

В ЦБТ прокомментировали идею автоматического штрафования россиян по биометрии

Единую биометрическую систему (ЕБС) не будут использовать для автоматического наложения штрафов на россиян. Об этом заявили в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ), пишет РИА Новости.

Там отметили, что это невозможно технически и исключено нормативно.

В ЦБТ подчеркнули, что в соответствии с законом Единая биометрическая система не может применяться для регистрации правонарушений и "автоматического" наложения штрафов на граждан.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что в Совфеде обсуждают идею автоматически штрафовать россиян за нарушение ряда статей КоАП РФ. Для этого якобы предлагается использовать данные с камер и программы распознавания лиц, работающие в связке с базами биометрических данных.

В мае Минцифры заявило, что не рассматривают возможность сделать биометрию обязательной при использовании портала госуслуг. Для борьбы с мошенниками, получающими доступ к учетной записи на портале, рассматривается изменение схемы смены пароля. Пользователи же, зарегистрированные в Единой биометрической системе, смогут после биометрической идентификации по своему желанию менять пароль.

Президент компании InfoWatch Наталья Касперская призывает граждан не торопиться сдавать биометрию, что, по ее мнению, опасно. Она говорит, что существующий уровень защиты данных в России очень низок, к тому же абсолютно защищенных информационных систем не бывает в принципе. И в итоге однажды сданные биометрические людей данные наверняка будут украдены с печальными последствиями для человека.

Теги: биометрия, штрафы, россияне


