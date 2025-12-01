Индия планирует обсудить покупку Су-57 и С-500 во время визита Путина

В рамках предстоящего визита президента России Владимира Путина в Индию 4–5 декабря стороны намерены инициировать переговоры о масштабных поставках российских вооружений.

Как сообщает Bloomberg, предметом обсуждения станут перспективные истребители Су-57 и современнейшие системы ПРО С-500. Потенциальная сделка, однако, может создать дипломатические сложности для Нью-Дели, поскольку Вашингтон традиционно выступает против военных закупок Индии у России. Несмотря на это, премьер-министр Нарендра Моди продолжает курс на балансирование между давними связями с Москвой и углублением партнерства с США.

Эксперты Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) подтверждают, что, несмотря на диверсификацию поставок, Москва остается ключевым поставщиком военной техники для Индии. В индийском Минобороны подчеркивают долгосрочный характер оборонного сотрудничества с РФ и намерение продолжать закупки у обеих сторон.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Индии одобрило закупку у РФ крупной партии ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.