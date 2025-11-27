Индия закупит у России ракеты для ЗРК С-400

Министерство обороны Индии одобрило закупку у РФ крупной партии ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, сообщает The Times of India.

По данным издания, Индия также одобрила годовой контракт с Россией по техническому обслуживанию комплексов С-400. В рамках контракта будет создан центр по техническому обслуживанию и ремонту ЗРК.

В августе сообщалось, что Индия намерена ускорить поставки российских зенитных комплексов С-400, для этого (в том числе) в Москву прибыла индийская делегация во главе с советником премьер-министра страны по нацбезопасности.

Также СМИ писали, что Индия ведет переговоры с Россией о закупке пяти дополнительных партий зенитно-ракетных комплексов С-400. Сделка будет завершена до визита президента РФ Владимира Путина в Индию в декабре.