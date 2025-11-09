В России предложили создать брачное агентство для участников СВО

Руководитель "Комитета семей воинов Отечества" Юлия Белехова предложила создать брачное агентство, которое будет помогать одиноким участникам специальной военной операции найти себе пару. Такую идею она озвучила в ходе форума волонтеров и гражданских активистов "Патриоты Урала" в Новом Уренгое.

"Первый психолог для тех, кто возвращается с СВО, это семья. Есть ребята, у которых нет семьи, значит, надо помочь, <…> надо что-то делать. <…> Это серьезно, потому что при хорошей женщине у мужчины всегда все получится: и реабилитация, и социализация, и трудоустройство, и многое другое. Это предложение, которое актуально", - приводит ее слова ТАСС.

Она подчеркнула, что создание брачного агентства поможет повысить эффективность реабилитации бывших бойцов. В свою очередь полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога предложил проработать проект данной идеи.

Форум "Патриоты Урала" был инициирован Жогой для налаживания взаимодействия между волонтерами, помогающими бойцам СВО и их семьям, и властями. Первые три форума прошли в Верхней Пышме Свердловской области, Миассе Челябинской области и Екатеринбурге, собрав добровольцев. Четвертый форум стартовал в Новом Уренгое, его основные направления - медиаволонтерство и информационная поддержка СВО, социальное проектирование и грантовая поддержка волонтерских инициатив.