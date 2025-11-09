Власти Украины расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми в Днепропетровской области

Власти Украины расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми в Днепропетровской области, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя министра развития общин и территорий Алексея Рябикина.

Сообщается, что согласована обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями из отдельных населенных пунктов Днепропетровской и подконтрольной ВСУ части Запорожской областей.

С 1 июня 2025 года с прифронтовых территорий Украины эвакуировано в другие области почти 124 тысячи человек, среди них более 14,5 тысяч детей. Из Днепропетровской области, в частности, вывезли более 24,6 тысячи человек, из них более 4 тысяч - дети.

Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в Донбассе вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке в Харьковской области, из некоторых районов выехали практически все жители.