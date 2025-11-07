Власти Молдавии выкупят у "Лукойла" топливный терминал в аэропорту

Министерство энергетики Молдавии заявило о прекращении работы "Лукойла" в стране с 21 ноября. До этого времени власти страны готовы выкупить у российской компании топливный терминал в аэропорту Кишинева, чтобы стратегический объект инфраструктуры не перестал работать с присоединением Молдавии к американским санкциям в отношении "Лукойла".

Ранее власти Молдавии не согласовали "Лукойлу" сделку по продаже его активов, находящихся в этой стране. Было отказано, потому что компания-покупатель не может быть одобрена "с точки зрения национальной безопасности".

"Молдова присоединяется к американским санкциям. В то же время была запрошена временная отсрочка у США для работы компании под санкциями до решения проблемы, чтобы поставки нефтепродуктов в Республику Молдова не были нарушены, а повседневная жизнь людей не пострадала", - говорится в заявлении Минэнерго Молдавии.