Санкции США против "Лукойла" касаются только американских операторов

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что введённые США санкции в отношении компании "Лукойл" носят ограниченный характер и касаются исключительно американских операторов.

"Американские власти подтвердили, что эти санкции не являются экстерриториальными и не представляют собой так называемые вторичные ограничения", — пояснил Домбровскис телеканалу BTV. Он отметил, что Еврокомиссия внимательно отслеживает потенциальное влияние этих санкций на безопасность поставок нефтепродуктов в страны Европейского союза, включая Болгарию.

По его словам, в настоящее время проблем на топливном рынке не наблюдается, однако ведется постоянный диалог с государствами-членами для обеспечения стабильности поставок.

Ранее стало известно, что Министерство энергетики Молдавии заявило о прекращении работы "Лукойла" в стране с 21 ноября. До этого времени власти страны готовы выкупить у российской компании топливный терминал в аэропорту Кишинева, чтобы стратегический объект инфраструктуры не перестал работать с присоединением Молдавии к американским санкциям в отношении "Лукойла".