На Южном Урале 60% онкозаболеваний выявляют на ранней стадии

В Челябинской области шесть из 10 случаев онкопатологий удается обнаружить на начальной стадии, когда лечение проходит наиболее эффективно. Об этом Накануне.RU сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Врачи отмечают, что этому способствует своевременная диагностика – пройти бесплатные обследования (в том числе для раннего выявления рака) можно во время диспансеризации.

Если врач первичного звена – терапевт или узкий специалист – заподозрит злокачественную опухоль, пациента направляют в Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) по месту прикрепления. Там проводят консультацию онколога и дополнительные обследования.

Заведующий ЦАОП Копейска Александр Абдалов отметил, что в центре подтверждают диагноз и с полным пакетом документов направляют пациентов в учреждения, где консилиум врачей определяет тактику лечения. Там же проходит и часть амбулаторных процедур, таких как противоопухолевая лекарственная терапия (лечение препаратами). Также врачами ведется наблюдение за состоянием после лечения, чтобы вовремя выявить возможные рецидивы.

Какие обследования помогут выявить рак на ранней стадии: