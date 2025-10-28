В год 80-летия онкологической службы Астраханской области выявляемость онкозаболеваний на начальных стадиях достигла 60%

Выявляемость онкозаболеваний на начальных стадиях в Астраханской области достигла уровня в 60%, что существенно повышает шансы на успешное лечение и полное выздоровление пациентов.

"Это результат работы Астраханской онкологической службы. И сегодня она отмечает своё 80-летие", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Первый онкодиспансер появился в регионе в 1945 году. После окончания войны на территории Александровской больницы построили отдельное деревянное здание всего на 30 коек.

"Сейчас у нас создана современная сеть медучреждений: от кабинетов первичной помощи до оснащенного высокотехнологичной техникой диспансера. Сегодня команда специалистов объединяет более сотни профессионалов, борющихся за здоровье каждого пациента. В год они проводят около 20 тысяч вмешательств — от диагностики до сложнейших операций и 12 тысяч курсов химиотерапии современными препаратами", - подчеркнул Игорь Бабушкин.

При этом развитие системы онкологической помощи в регионе продолжается. В прошлом году было открыто отделение ранней медицинской реабилитации и референс-центр лучевой диагностики, который контролирует исследования всех наших медучреждений. А в следующем году начнется строительство нового корпуса.

"От всей души поздравляю работников онкологической службы и всех причастных к этому значительному событию. Желаю вам крепкого здоровья и успехов в благородном деле охраны здоровья наших земляков!", - пожелал губернатор Астраханской области