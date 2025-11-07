Сеть семейных МФЦ во Владимирской области пополнилась открытием локации в Кольчугино

Министерство социальной защиты населения Владимирской области продолжает создание в регионе сети Семейных многофункциональных центров – современных пространств, где семья может получить качественные социальные услуги в режиме «одного окна».

Так, накануне состоялось открытие еще одного Семейного МФЦ в Кольчугино. В день открытия для детей работали творческие площадки, были организованы игры с ростовыми куклами, занятия с психологом, семьи участников специальной военной операции и многодетные семьи посмотрели фотовыставку волонтёрского центра «Добрые сердца». Перед гостями выступили юные таланты с музыкальными номерами.

Многодетная мама Лилия Кузнецова считает, что открытие Семейного многофункционального центра – «это значимое событие для всех семей нашего города, которое позволит существенно упростить получение необходимых государственных услуг. Уверена, что Семейный МФЦ станет важным центром поддержки и помощи семьям!»

Семейный МФЦ в Кольчугино работает по адресу: ул. 3-го Интернационала, 40. Телефон: 8 (49245) 2-29-55.

Всего на данный момент во Владимирской области 13 центров помощи семьям с детьми, отвечающих задачам нацпроекта «Семья». Два работают во Владимире. А также в Александрове, Вязниках, Гороховце, Гусь-Хрустальном, Камешково, Коврове, Кольчугино, Меленках, Муроме, Петушках и Радужном.

В каждом из Семейных МФЦ можно получить консультацию и поддержку от квалифицированных специалистов по различным вопросам. Здесь ведут приём юристы, психологи, социальные работники и другие эксперты. За помощью могут обратиться семьи участников специальной военной операции, многодетные и малоимущие семьи, родители с детьми-инвалидами, беременные женщины, а также все те, кто попал в трудную жизненную ситуацию.