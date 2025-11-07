Кондрашов: Плюрализм и гласность в эпоху перестройки стали инструментами по подмене наших ценностей

Советское центральное телевидение перед 1990-ми годами не было "откровенной ложью", потому что фабрики и заводы "действительно работали, шахтеры давали стране уголь", заявил гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов.

"АБВГДейка" и "До 16 и старше" несли свою воспитательную функцию. А уж "Международная панорама" и сегодня во многом образец международной журналистики и аналитики", - сказал Кондрашов в интервью "Эксперту".

Проблема, по его мнению, была в том, что ТВ и пресса расходились с народом в информационной повестке, а пиком недоверия людей к центральным СМИ стала "информационная изоляция населения" во время чернобыльской аварии.

"Этим диссонансом картинки и простой жизни был вызван не развал страны, а перестройка, - продолжил Кондрашов - Перестройка провозгласила гласность и плюрализм мнений. Это было безумно интересно. О коррупции, казнокрадстве, самодурстве власти заговорили отовсюду. В одночасье пропала ценность самиздата".

"Мы должны были прожить много лет, чтобы понять сегодня, что плюрализм и гласность стали инструментами по подмене наших ценностей. Так пилили сваи, на которых держалось государство. Нас небезуспешно учили не любить и презирать СССР", - заключил гендиректор ТАСС.