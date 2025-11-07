"Уралвагонзавод" проводит масштабное сокращение сотрудников

На "Уралвагонзаводе" готовятся к масштабному сокращению штата сотрудников. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе завода.

Ранее в сети появилась информация о том, что процедура сокращения должна завершиться до февраля 2026 года, а количество уволенных может достигнуть 10% от общего числа сотрудников.

В пресс-службе УВЗ заявили, что все процедуры проходят строго в рамках действующего трудового законодательства. Там также опровергли информацию, что завод не собирается нанимать новых сотрудников. Поиск и набор высококвалифицированных специалистов и опытных рабочих с дефицитными специальностями продолжится.

"Уралвагонзавод (в составе Концерна УВЗ Госкорпорации "Ростех") стабильно работает в режиме высокой интенсивности над выполнением государственного оборонного заказа. В современных условиях, как любое другое предприятие, УВЗ проводит реструктуризацию, которая затрагивает в первую очередь оптимизацию административно-управленческих расходов", - отметили на УВЗ.