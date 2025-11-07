Турецкий паром получил разрешение на вход в порт Сочи

Турецкий паром Seabridge, пришедший в Сочи из Трабзона, допущен на внутренний рейд для досмотра, оттуда он направится в порт, соответствующее разрешение получено, сообщил директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.

Ожидается, что паром встанет на внутренний рейд около 13 часов мск, передает РИА Новости.

Пассажирам парома пришлось ждать разрешения на вход в порт всю ночь, даже дорога до Сочи заняла меньше времени.

В этом году президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные суда должны получать разрешение ФСБ на вход в российский порт.

Ранее паром совершил технический рейс, в ходе которого разрешение на вход в порт так и не было получено – судно вернулось в Турцию.