СМИ: Паром из Турции не смог зайти в Сочи в ходе технического рейса

Первый – технический – рейс турецкого парома по маршруту Трабзон – Сочи не был завершен, так как экипаж не получил разрешение на заход в российский порт от властей РФ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные суда перед заходом в российские порты должны получать разрешение ФСБ.

По словам генерального директора ООО "СВС Шиппинг" Сергея Туркменяна, паром Seabridge перед началом рейса подал все заявки "как положено".

"С нашей стороны было подано порядка 150 листов - перед первым рейсом всегда так. Это все сертификаты, все разрешения на судно, на экипаж. Все было подано абсолютно заранее, за сутки до прихода судна…. Максимальный срок рассмотрения заявки - 24 часа. Нам дали ответ через 28 часов о том, что заявка не принята по техническим причинам. Мы не стали оставлять корабль в дрейфе, как раз на пути пролета дронов. Мы его отправили обратно, из соображений безопасности", - цитирует Туркменяна агентство "Прайм".

Попытка пройти по маршруту была осуществлена 16 октября. Тогда губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил против возобновления движения паромов по маршруту Трабзон – Сочи по соображениям безопасности. При этом сообщалось, что на паром уже началась продажа рейсов, которые пока будут только пассажирскими.