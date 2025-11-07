В Екатеринбурге арестовали бизнесмена Ануфриева по делу об убийстве 31-летней давности

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес меру пресечения бизнесмену из Нижнего Тагила Олегу Ануфриеву, обвиняемому в убийстве двух человек в августе 1994 года (п. "з" ст. 102 УК РСФСР).

Согласно решению суда, Ануфриев отправится в СИЗО до 16 декабря 2025 года включительно. Постановление суда вступит в законную силу через 3 суток, если не будет обжаловано сторонами.

Напомним, что Ануфриева считают одним из лидеров ОПГ "Фортуна". Якобы он возглавлял группировку вместе с Андреем Шатовым, известным как "Шат".