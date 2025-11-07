Миноритарии Соликамского магниевого завода подали жалобу в Верховный суд

Миноритарные акционеры Соликамского магниевого завода пожаловались в Верховный суд РФ на решение нижестоящих инстанций о национализации акций в пользу государства, передают "Ведомости".

Напомним, в 2024 году суд по иску Генпрокуратуры национализировал акции, принадлежавшие мажоритарным акционерам, а также и миноритарные доли, в том числе приобретенные на бирже в рамках свободного обращения. Последней частью решения возмутились в ЦБ, заявив, что такие действия подрывают доверие инвесторов к фондовому рынку (который президент велел увеличить вдвое).

Затем 17 арбитражный апелляционный суд отменил решение об изъятии акций у миноритариев, однако этим решением возмутилась уже Генпрокуратура, она подала кассацию, по итогам рассмотрения которой постановление 17-го арбитража было отменено. И вот теперь миноритарные акционеры обратились в Верховный суд.