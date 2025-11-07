МИД КНР: Требовать от Китая присоединиться к переговорам по разоружению неразумно

Ядерный арсенал Китая несопоставим с уровнями ядерных сил РФ и США, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Таким образом она отреагировала на призыв присоединиться к переговорам по разоружению.

"Требовать от Китая присоединиться к переговорам по контролю над ядерными вооружениями на данном этапе несправедливо, неразумно и неосуществимо", - заявила Мао Нин РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Вашингтон разработает совместный с Москвой и Пекином план по денуклеаризации. До этого Трамп поручил Пентагону "немедленно начать" испытания ядерного оружия, чтобы сравнять американские программы с российскими и китайскими. Он заявил журналистам, что позже назовет время и место проведения испытаний, добавив, что считает их уместными в текущей ситуации.