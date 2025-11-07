В Перми украли остановочный комплекс

В Перми полицейские задержали воров. Им вменяют кражу остановочного комплекса.

Повредив конструкцию остановочного комплекса по улице Строителей, злоумышленники похитили металлические комплектующие. Целью была продажа такого сырья. Материальный ущерб – 100 тыс. руб.

Скрыться мужчины не успели – их заметили ехавшие мимо дорожные рабочие, которые тут же обратились в полицию. Предполагаемыми ворами оказались житель Перми 1986 г.р. и мужчина из Гремячинска 1976 г.р. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Пермскому краю.