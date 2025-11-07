В Новом Уренгое во время пожара погибли мужчина и женщина

В Новом Уренгое следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины и женщины в результате пожара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Утром 7 ноября 2025 года поступило сообщение о возникновении пожара в одной из квартир жилого дома 2/1 в мкр. Оптимистов в Новом Уренгое. При тушении пожара, обнаружены тела женщины и мужчины.

По факту гибели граждан следователями следственного отдела по городу Новый Уренгой организовано проведение доследственной проверки. Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, проводятся другие процессуальные действия, в том числе опрашиваются очевидцы.

Для установления причин смерти потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы. Причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.