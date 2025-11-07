07 Ноября 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.ru

В отелях не хватает поваров, су-шефов и работников кухни

В третьем квартале текущего года в индустрии гостеприимства России резко вырос спрос на персонал для кухни.

Согласно данным рекрутингового сервиса "Авито Работа", количество вакансий для работников кухни в гостиницах и ресторанах увеличилось на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно востребованными оказались шеф-повара (рост на 88%) и су-шефы (рост на 82%).

Эту тенденцию подтвердили и другие участники рынка. По информации hh.ru, повара и пекари составили 41% от всех вакансий в отрасли, а официанты и бармены — еще 23%. Аналитики Superjob также включили в список поваров, пекарей и кондитеров в топ самых востребованных профессий в сфере гостеприимства.

Как отметил директор категории "Авито Работы" Андрей Кучеренков, компании все чаще сталкиваются с дефицитом квалифицированных кадров и готовы предлагать не только повышенные зарплаты. Для привлечения персонала работодатели внедряют гибкие графики с выбором смен, организуют обучение на рабочем месте, а на некоторых позициях готовы компенсировать расходы на аренду жилья и проезд, сообщают "Извечтия".

Ранее был составлен рейтинг городов по качеству обслуживания в общепите.

отели, работники, повара, общепит, работа


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

