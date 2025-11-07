80% компаний на рынке БАДов - фиктивные производители

Проверки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Роспотребнадзора выявили массовые случаи фиктивного производства биологически активных добавок в России.

Согласно данным, которые привел заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов, около 80% проверенных компаний лишь имитировали производственный процесс на бумаге. Из 32 организаций, вызвавших подозрения у регуляторов, только шесть подтвердили наличие реальных производственных мощностей. Остальные 26 юридических лиц использовали для указания в качестве адресов производства многоквартирные дома, гостиницы и даже пустыри.

Проблема нелегального оборота БАДов особенно обострилась в сфере онлайн-торговли. По оценкам системы маркировки "Честный знак", доля нелегальной продукции на рынке может достигать 16%. Летом 2025 года Московское общество защиты потребителей уже выявляло на одной из интернет-площадок незарегистрированные в России препараты, продававшиеся под видом БАДов.

Для борьбы с фальсификатом в России внедрена система маркировки и прослеживаемости лекарственных препаратов в рамках государственного проекта "Честный знак", которая должна отслеживать движение каждой упаковки от производства до конечного потребителя, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что БАДами без госрегистрации запретят торговать на маркетплейсах.