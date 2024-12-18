БАДами без госрегистрации запретят торговать на маркетплейсах

Аппарат правительства России направил в ведомства на согласование вариант законопроекта "О платформенной экономике".

В нем идет речь о новом регулировании для маркетплейсов. Как ожидается, закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года. Помимо прочего предложено ввести запрет на продажи некоторой продукции на агрегаторах. Это касается, например, нелегальных товаров, а также биологически активных добавок (БАДов), которые не подтвердили свое качество и безопасность, не получив документы о прохождении государственной регистрации.

Госрегистрация БАДов обязательна на территории всех государств — членов ЕАЭС. Но никаких ограничительных правил в отношении онлайн-торговли нет, как и санкций за реализацию продукции, не прошедшей госрегистрацию.

В Минэкономразвития заявили, что прием БАДов, не прошедших госрегистрацию, может быть крайне опасно для здоровья, в них могут содержаться запрещенные вещества. За неисполнение этого требования маркетплейсы будут нести ответственность в случае причинения вреда потребителю, а также административную ответственность при выявлении нарушения указанной нормы, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в России стали чаще добавлять недекларируемые запрещенные вещества (наркотические и психотропные средства) в биологически активные добавки. Употребление таких таблеток может стать причиной зависимости от них и серьезных проблем со здоровьем.