В Самарской области приняли отставку грубо уволенного Жидкова

Собрание представителей Кинельского района Самарской области удовлетворило заявление об отставке главы муниципального образования Юрия Жидкова.

Соответствующее решение было принято 6 ноября. В тексте решения указано, что отставка принята по собственному желанию Жидкова в соответствии с уставом муниципального района, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что никто не хочет занимать пост главы Кинельского района Самарской области. Действующий глава Юрий Жидков находится в больнице после того, как его прилюдно обматерил губернатор Вячеслав Федорищев.