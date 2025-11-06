Убийцу московского байкера приговорили к 17 годам лишения свободы

Мосгорсуд приговорил к 17 годам колонии строгого режима Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве байкера Кирилла Ковалева из-за спора о парковке.

Осужденный признан виновным в убийстве группой лиц из хулиганских побуждений. Его брат Шохрат Аббасов получил 12 лет колонии.

В суде также предстали их родственники, помогавшие скрыться. Их отца признали невиновным и освободили, дяде назначили год и 11 месяцев наказания, но освободили, потому что он отсидел этот срок в СИЗО. Друга семьи Нахида Гусейнова тоже отпустили, Исахан Аббасов получил шесть лет колонии и штраф в три миллиона рублей, пишет Mash.

Обвинение просило суд приговорить Аббасова к 17 годам колонии строгого режима, остальных фигурантов - к срокам от 9,5 до 16 лет.

Иск родителей Ковалева на 100 млн рублей частично удовлетворили.

Напомним, 17 апреля 2024 года 21-летний нелегал из Азербайджана Шахин Аббасов, в ответ на устное замечание со стороны москвича Кирилла Ковалева о неправильной парковке, нанес ему ножевые ранения, из-за чего тот скончался. С места преступления преступник скрылся, но через несколько дней был задержан в Ростовской области.

Аббасову было предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений. Его отцу, брату, дяде, кузену и другу - в пособничестве в убийстве.

Также силовики посетили квартиру, во дворе дома которой произошло убийство. Оказалось, что там проживал отец главного подозреваемого - 66-летний Низами Иса-оглы. В ходе обыска правоохранители обнаружили у него крупную сумму наличными в российской и зарубежной валюте, а также документы, подтверждающие причастность преступников к азербайджанской мафии рынка "Садовод".