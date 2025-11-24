Прокуратура не согласилась с приговором по делу об убийстве байкера в Москве

Прокуратура обжаловала приговор фигурантам уголовного дела об убийстве байкера в Москве из-за замечания о парковке.

Как сообщает РИА Новости, в Мосгорсуд поступило апелляционное представление.

Ранее о намерении обжаловать приговор заявил представитель родителей убитого байкера. По мнению потерпевших, всем фигурантам следовало назначить наказание в виде лишения свободы. Кроме того, компенсацию в размере примерно 7 миллионов рублей, взысканную с обвиняемых в пользу родителей убитого, сочли заниженной.

6 ноября Мосгорсуд приговорил к 17 годам колонии строгого режима Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве байкера Кирилла Ковалева из-за спора о парковке. Осужденный признан виновным в убийстве группой лиц из хулиганских побуждений. Его брат Шохрат Аббасов получил 12 лет колонии.

В суде также предстали их родственники, помогавшие скрыться. Их отца признали невиновным и освободили, дяде назначили год и 11 месяцев наказания, но освободили, потому что он отсидел этот срок в СИЗО. Друга семьи Нахида Гусейнова тоже отпустили, Исахан Аббасов получил шесть лет колонии и штраф в три миллиона рублей.

Напомним, 17 апреля 2024 года 21-летний нелегал из Азербайджана Шахин Аббасов, в ответ на устное замечание со стороны москвича Кирилла Ковалева о неправильной парковке, нанес ему ножевые ранения, из-за чего тот скончался. С места преступления преступник скрылся, но через несколько дней был задержан в Ростовской области.

Аббасову было предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений. Его отцу, брату, дяде, кузену и другу - в пособничестве в убийстве.