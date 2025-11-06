Песков: Реакции от США на прошедшее заседание Совбеза не поступало

Какая-либо реакция от Вашингтона на заявления президента РФ Владимира Путина на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза не поступала. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Также, по его словам, не было реакции США на испытания "Посейдона" и "Буревестника", пишет ТАСС.

5 ноября Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия. Он уточнил, что Россия не планирует отходить от Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Министр обороны Андрей Белоусов предложил президенту немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям. Это должно быть ответом на действия США. По словам министра, Соединенные Штаты работают над созданием новой межконтинентальной ракеты, которая будет способна преодолевать 13 тыс. км с ядерной боеголовкой.