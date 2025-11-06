В России офицер военного представительства Минобороны получил 10 лет за взятку

Вынесен приговор бывшему начальнику 4924 военного представительства Минобороны России Ивану Популовскому. Речь идёт о наказании за взятку во время исполнения гособоронзаказа.

В 2021 г. ОАО "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции" и ЗАО "Торговый дом ""Всероссийский Научно-Исследовательский проектно-конструкторский и технологический Институт кабельной промышленности"" заключили и исполняли государственные контракты и межзаводские договоры на 1,2 млрд руб. Речь шла о поставках электропродукции и кабелей для Минобороны. Контролировать качество продукции должен был Популовский.

В 2021 г. представители предприятий вступили в сговор с Популовским и подчинённым ему Георгием Зориным. Первые хотели ослабить контроль приёмки товаров и получить другие "плюшки". По версии СКР, в 2021-24 г. Популовский и Зорин получили за покровительство 11 млн руб.

Приговор Популовскому – 10 лет колонии строгого режима, также он лишен воинского звания "полковник". Ранее суд приговорил Зорина к пяти годам лишения свободы условно, с запретом занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью на четыре года, также он лишен воинского звания "майор", сообщает СКР.