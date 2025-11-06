СВР заявила о подготовке Западом диверсии на ЗАЭС

Запад рассматривает вариант с диверсией на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов, сообщает Служба внешней разведки РФ.

По информации ведомства, натовцы призывают киевский режим осуществить крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей ЕС. Цель - изменить негативный ход украинского конфликта и его восприятие общественностью на Западе.

Ответственность за возможную аварию на ЗАЭС планируется возложить на Россию, поэтому Запад намерен заблаговременно осветить ситуацию в СМИ так, чтобы общественность заняла сторону Киева, заявили в СВР.

В сентябре в СВР сообщили, что Киев готовит новую резонансную провокацию, которая может включать имитацию атаки на объекты критической инфраструктуры Польши. Туда забросят якобы "российско-белорусскую ДРГ", которую "поймают", и "диверсанты" дадут признательные показания, заявили в СВР. Они будут "изобличать" Россию и Белоруссию в попытке дестабилизровать обстановку в Польше.