В России зарегистрировали первый в мире экспресс-тест на вирусный гепатит С

В России зарегистрировали первый в мире экспресс-тест для диагностики вирусного гепатита С на основе петлевой изометрической амплификации (LAMP). Тест разработали ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Гепатит С передается через кровь и вызывает серьезные поражения печени вплоть до летальных. Новый тест позволяет определить наличие вируса всего за 25-30 минут вместо 1,5-2 часов, что значительно ускоряет процесс диагностики по сравнению с традиционными методами, сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве заявили, что такая быстрая диагностика будет очень важна для скрининговых мероприятий, оперативного выявления больных и противоэпидемических мер.