Транспортная прокуратура проверит, из-за чего в Каменске-Уральском почти на месяц закроют жд-переезд

Уральскую транспортную прокуратуру заинтересовало сообщение о закрытии движения автотранспорта по железнодорожному переезду в Каменске-Уральском почти на месяц.

Ранее администрация города со ссылкой на местную дистанцию пути сообщила, что с 00.00 6 по 24.00 30 ноября будет полностью закрыто движение автотранспорта по жд-переезду 95 км. Решение было принято в связи с недостатком персонала, а именно - отсутствием дежурного по переезду. В этот период объезд будет осуществляться по улице Пушкина.

"Транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия в сфере исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, трудового законодательства", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Отметим, что в ночь с четверга на пятницу также запланированы ремонтные работы на переезде 9 км по ул. Октябрьская. Они будут проводиться с 21.00 6 ноября до 02.00 7 ноября. Пропуск автотранспорта предусмотрен в одностороннем порядке.