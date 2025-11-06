В Челябинской области замминистра здравоохранения уходит в отставку

Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин покинет пост 10 ноября. Об этом сказано в постановлении губернатора региона.

"Освободить Ванина Евгения Юрьевича от должности заместителя министра здравоохранения Челябинской области. Расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 10 ноября. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию", — сказано в постановлении.

Ванин был назначен на пост замминистра в декабре 2019 года. По образованию он врач-педиатр. До работы в региональном минздраве шесть лет возглавлял управление по внеучебной работе в Южно-Уральском государственном медицинском университете.

В марте 2025 года Ванин выступил моделью VIP-дефиле на фестивале моды "Платье города — 2025". Фото и видео с его участием разошлись по социальным сетям.

Свой пост Ванин покинул по собственному желанию.

Ранее ведомство покинула и Елена Недочукова, она была первым заместителем министра здравоохранения Челябинской области. Причиной увольнения стал переезд на работу в другой регион.