"Ангара" прекратила коммерческие полёты

Авиакомпания "Ангара" прекратила коммерческие полёты. Первым днём нового этапа в работе компании стало 5 ноября.

"В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта, авиакомпания "Ангара" 5 ноября прекратила выполнение коммерческих рейсов на самолётах Ан-24 и Ан-26, а также вертолётах Ми-8", - сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

В июле этого года у "Ангары" был аннулирован сертификат на обслуживание авиационной техники. Позже Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на выполнение коммерческих воздушных перевозок. Этому предшествовала катастрофа Ан-24 в Тынде, в которой погибли все 48 человек, находившихся на борту. Приоритетной версией случившегося считается ошибка экипажа при настройке высотомера.