В Челябинске демонтировали незаконный павильон

В Челябинске за счет городского бюджета снесли самовольно установленный павильон "Памятники" у дома №65 на Комсомольском проспекте. Об этом Накануне.RU сообщили в администрации города.

Арбитражный суд признал объект самовольной постройкой. Владельцу дали месяц на добровольный демонтаж, но он проигнорировал решение суда и исполнительный лист. В итоге павильон убрали за счет бюджета, а собственнику теперь предстоит компенсировать расходы и восстановить благоустройство территории.

По поручению главы города Алексея Лошкина в Челябинске продолжается работа по выявлению и ликвидации незаконных капитальных и нестационарных объектов.