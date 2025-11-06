06 Ноября 2025
в россии
В школах введут 12-летнее обучение?

Здравоохранение Центральный ФО СЗФО Приволжский ФО Сибирский ФО В России Санкт-Петербург Омская область Кировская область Рязанская область Республика Башкортостан Республика Татарстан Нижегородская область Саратовская область Ульяновская область
Фото: Накануне.RU

В 10 регионах пациенты-почечники остались без лекарств

В России возникли перебои с препаратами для лечения хронической болезни почек.

Они наблюдаются как минимум в десяти регионах. Пациенты жалуются на отказы в выдаче положенных им лекарств в Башкирии, Дагестане, Татарстане, Санкт-Петербурге, а также Омской, Кировской, Саратовской, Нижегородской, Рязанской и Ульяновской областях. Среди причин — некорректное планирование закупок на уровне региона. По словам врачей, нерегулярный прием лекарств может спровоцировать серьезные осложнения.

Так, в Санкт-Петербурге пожаловались на отсутствие препарата "Парсабив". Пациенты из Башкирии рассказали, что им отказывают в выдаче сразу нескольких препаратов, которые стимулируют выработку эритроцитов, в частности, "Эральфона". 

В Саратовской области пациенты с хронической болезнью почек на додиализной стадии получают несвоевременно препараты "Калимейт" (регулирует уровень калия), "Земплар" (лекарство при проблемах с эндокриной системой), а также лекарствами от анемии. Несвоевременная выдача препаратов может быть связана с недостаточным финансированием и некорректной организацией их закупки.

А в Омской области несвоевременную выдачу лекарств связали с логистическими трудностями.

По словам экспертов, препараты для лечения болезней почек могут назначаться пациентам в разном ритме, то есть периодичность приема может быть разная, но обязательна регулярность, подчеркнула эксперт, сообщат "Известия".

Ранее свердловский минздрав опроверг нехватку онкопрепаратов в регионе.

Теги: лекарства, здравоохранение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

