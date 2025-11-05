Губернатор Сергей Ситников подписал постановление о внедрении в Костромской области "Учительской карты"

С 1 января в Костромской области педагоги смогут бесплатно посещать вместе со своими учениками учреждения культуры. Губернатор Сергей Ситников объявил о реализации новой программы поддержки школьных педагогов на традиционной августовской педконференции, когда обсуждали "Пушкинскую карту".

Как сообщили в пресс-службе главы региона, новый проект "Учительская карта" позволит учителям посещать учреждения культуры вместе со своими учениками на безвозмездной основе. В том числе, проводить уроки краеведения, истории, внеклассные занятия.

Карта будет именной, для конкретного человека. По ней можно будет бесплатно проходить в учреждения, включенные в региональный перечень Департаментом культуры. Номинал карты, как и у школьников - пять тысяч рублей.

По предварительным подсчетам, "Учительской картой" ежегодно смогут пользоваться 4,5 тысячи педагогов - преимущественно классных руководителей и учителей, которые проводят внешкольные занятия по своему предмету. Баланс карты будет обновляться ежегодно 1 января. Расходы на это запланированы в областном бюджете.

Планируется, что оформить индивидуальные карты педагоги смогут до нового года, чтобы уже с начала января посещать учреждения культуры в рамках проекта.

Глава региона также дал поручение продумать систему дополнительных скидок для владельцев "Учительской карты" в областных учреждениях культуры, чтобы увеличить количество доступных посещений.