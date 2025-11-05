05 Ноября 2025
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО
Общество Челябинская область
Фото: Валерий Звонарёв

В Челябинске завершается возведение памятника "Собор Архистратига Михаила"

В Челябинске подходит к завершению возведение 17-метрового православного памятника "Собор Архистратига Михаила".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, монумент, установленный на площади у кафедрального собора Рождества Христова, уже вызывает восхищение своей красотой и глубиной замысла. Этот грандиозный проект, реализованный по инициативе и при поддержке РМК, призван не только украсить город, но и напомнить каждому о вечных ценностях – справедливости, защите и торжестве добра над злом.

За созданием скульптурной композиции "Собор Архистратига Михаила" стоит большая работа и высокий профессионализм. Элементы памятника были доставлены в Челябинск из Нижнего Новгорода, где искусные мастера воплотили в жизнь замысел скульптора Алексея Щитова. Начальный этап включал возведение массивного гранитного постамента, который стал основанием для всей композиции. Затем на него были бережно установлены фигуры семи архангелов: Селафиила, Варахиила, Иеремиила, Иегудиила, Рафаила, Гавриила и Уриила.

Возведение скульптурной композиции "Собор Архистратига Михаила" в Челябинске(2025)|Фото: Валерий Звонарёв

3 ноября на строительной площадке возле кафедрального собора Рождества Христова начался самый сложный и ответственный этап возведения памятника. С помощью строительного крана огромный позолоченный шар весом 5,5 тонны извлекли из специального помещения и аккуратно установили на крылья семи ангелов. По проекту сфера символизирует мироздание.

Перед началом работ старший священник Христорождественского собора иеромонах Алексий (Загороднов) прочитал молитвы и окропил святой водой покрытый сусальным золотом бронзовый шар и величественную скульптуру архистратига Михаила с размахом крыльев 5 метров.

Возведение скульптурной композиции "Собор Архистратига Михаила" в Челябинске(2025)|Фото: Валерий Звонарёв

"Для города открытие такого памятника имеет огромное значение, и многие люди с нетерпением его ждут. Архангел Михаил олицетворяет справедливость, защиту, которую мы всегда чувствуем. Для нас этот памятник – напоминание, что все в нашей жизни имеет смысл и что добро всегда побеждает зло. Верю, что монумент станет визитной карточкой нашего города, привлечет внимание к нашему прекрасному собору, где каждый сможет подумать о вечном, узнать больше о религии и прийти к Богу", - сказал отец Алексий.

Возведение скульптурной композиции "Собор Архистратига Михаила" в Челябинске(2025)|Фото: Валерий Звонарёв

Монтаж каждого из элементов памятника, весящих более пяти тонн, стал настоящим вызовом для рабочих. Уже 4 ноября на огромный позолоченный шар с ювелирной точностью была установлена величественная скульптура архистратига Михаила. Не помещали этому процессу ни сильный ветер, ни первый уральский мороз.

Кирилл Шаронов, директор по производству литейной мастерской, откуда были доставлены все элементы памятника, сообщил: "Монтаж шара и скульптуры – это значительный, но не последний этап нашей работы. После демонтажа строительных лесов мы установим таблички с молитвами на внутреннюю часть гранитного постамента. Параллельно проведем работы по благоустройству территории – укладку брусчатки, установку освещения. Мы укладываемся в намеченные сроки, и ко дню открытия памятника все будет очень красиво!".

Возведение скульптурной композиции "Собор Архистратига Михаила" в Челябинске(2025)|Фото: Валерий Звонарёв

Архитектурный ансамбль "Собор Архистратига Михаила" призван стать символом незыблемой веры и победы добра. Официальное открытие монумента состоится 21 ноября, в день празднования Собора Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Русская медная компания, активно участвуя в строительстве и благоукрашении кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске, вносит неоценимый вклад в создание духовного и культурного наследия для будущих поколений.

Возведение скульптурной композиции "Собор Архистратига Михаила" в Челябинске(2025)|Фото: Валерий Звонарёв

