В Челябинске мастера приступили к позолоте шара памятника "Собор Архистратига Михаила"

16 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Общество Свердловская область Челябинская область
Фото: Валерий Звонарёв

В Челябинске мастера приступили к позолоте шара памятника "Собор Архистратига Михаила"

На территории кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске продолжаются активные работы по созданию грандиозного памятника "Собор Архистратига Михаила".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, мастера-позолотчики приступили к покрытию сусальным золотом важного элемента композиции – бронзового шара, символизирующего мироздание.

Покрытие сусальным золотом бронзового шара памятника Собор Архистратига Михаила в Челябинске(2025)|Фото: Валерий Звонарёв

Перед началом кропотливой работы специалисты построили специальное помещение, где выдерживается необходимый микроклимат с контролируемой температурой и влажностью, обеспечена защита от ветра. Эти условия помогают создать идеальную среду для нанесения тончайших листов золота.

Покрытие сусальным золотом бронзового шара памятника Собор Архистратига Михаила в Челябинске(2025)|Фото: Валерий Звонарёв

"Мы покрываем шар сантиметр за сантиметром маленькими квадратиками сусального золота. Это очень трудоемкий процесс, не терпящий суеты. Толщина этих квадратиков чрезвычайно мала, они прилегают друг к другу настолько плотно, что на готовом изделии швов почти не будет видно. Для покрытия будет использовано золото 960-й пробы. Металл только такого качества подходит для уличного памятника, чтобы спустя сотню лет покрытие сохранило свой великолепный вид и не было негативных изменений", - рассказала о работе позолотчик из Екатеринбурга Яна Василькина, ранее уже украшавшая сусальным золотом своды нижнего храма кафедрального собора Рождества Христова.

Покрытие сусальным золотом бронзового шара памятника Собор Архистратига Михаила в Челябинске(2025)|Фото: Валерий Звонарёв

Клирик кафедрального собора Рождества Христова иеромонах Алексий (Загороднов) отметил, что горожане с большим интересом наблюдают за каждым этапом строительства памятника всему собору небесных заступников.

Клирик кафедрального собора Рождества Христова иеромонах Алексий (Загороднов)(2025)|Фото: Валерий Звонарёв

"После служб многие прихожане подходят к стройплощадке, фотографируются на фоне уже возведенной части монумента. Мы, духовенство, непрестанно молимся, чтобы Господь даровал силы всем, кто трудится над возведением памятника Собору Архистратига Михаила. Этот памятник станет не просто украшением Южного Урала – он будет свидетельством великой Божьей благодати и милости. Это большое событие для нашего города, области и для всей России", - заявил священник.

Установка памятника Собор Архистратига Михаила в Челябинске(2025)|Фото: Валерий Звонарёв

Напомним, что ранее в Челябинск были доставлены фигуры семи архангелов, их установили на гранитный постамент. Фигура архистратига Михаила полностью готова и вскоре будет привезена к храму, чтобы занять центральное место в композиции. Торжественное открытие и освящение памятника запланированы на 21 ноября 2025 года.

Установка памятника Собор Архистратига Михаила в Челябинске(2025)|Фото: Валерий Звонарёв

Монумент станет первым в России и одним из самых высоких православных памятников – его высота составит почти 17 метров. Эта уникальная композиция, созданная как символ духовности и победы добра над злом, станет знаковым подарком городу от Русской медной компании.

Теги: Собор Архистратига Михаила, шар, позолота, памятник, Челябинск


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети