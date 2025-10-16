В Челябинске мастера приступили к позолоте шара памятника "Собор Архистратига Михаила"

На территории кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске продолжаются активные работы по созданию грандиозного памятника "Собор Архистратига Михаила".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, мастера-позолотчики приступили к покрытию сусальным золотом важного элемента композиции – бронзового шара, символизирующего мироздание.

Перед началом кропотливой работы специалисты построили специальное помещение, где выдерживается необходимый микроклимат с контролируемой температурой и влажностью, обеспечена защита от ветра. Эти условия помогают создать идеальную среду для нанесения тончайших листов золота.

"Мы покрываем шар сантиметр за сантиметром маленькими квадратиками сусального золота. Это очень трудоемкий процесс, не терпящий суеты. Толщина этих квадратиков чрезвычайно мала, они прилегают друг к другу настолько плотно, что на готовом изделии швов почти не будет видно. Для покрытия будет использовано золото 960-й пробы. Металл только такого качества подходит для уличного памятника, чтобы спустя сотню лет покрытие сохранило свой великолепный вид и не было негативных изменений", - рассказала о работе позолотчик из Екатеринбурга Яна Василькина, ранее уже украшавшая сусальным золотом своды нижнего храма кафедрального собора Рождества Христова.

Клирик кафедрального собора Рождества Христова иеромонах Алексий (Загороднов) отметил, что горожане с большим интересом наблюдают за каждым этапом строительства памятника всему собору небесных заступников.

"После служб многие прихожане подходят к стройплощадке, фотографируются на фоне уже возведенной части монумента. Мы, духовенство, непрестанно молимся, чтобы Господь даровал силы всем, кто трудится над возведением памятника Собору Архистратига Михаила. Этот памятник станет не просто украшением Южного Урала – он будет свидетельством великой Божьей благодати и милости. Это большое событие для нашего города, области и для всей России", - заявил священник.

Напомним, что ранее в Челябинск были доставлены фигуры семи архангелов, их установили на гранитный постамент. Фигура архистратига Михаила полностью готова и вскоре будет привезена к храму, чтобы занять центральное место в композиции. Торжественное открытие и освящение памятника запланированы на 21 ноября 2025 года.

Монумент станет первым в России и одним из самых высоких православных памятников – его высота составит почти 17 метров. Эта уникальная композиция, созданная как символ духовности и победы добра над злом, станет знаковым подарком городу от Русской медной компании.