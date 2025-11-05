Зарегистрироваться в Max теперь могут жители еще семи стран СНГ

Регистрация в мессенджере MAX стала доступна для жителей еще семи стран СНГ.

Как сообщили в пресс-службе платформы, речь идет об Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане и Узбекистане. Чтобы пообщаться с пользователем из стран СНГ, нужно добавить собеседника в список контактов – это необходимо для обеспечения безопасности.

В конце октября сообщалось, что в мессенджере МАХ зарегистрировались 50 млн пользователей. Среднесуточный охват в прошлом месяце превысил 19 млн человек. Рекордный показатель был зафиксирован 22 октября, когда суточный охват превысил 22,5 млн пользователей.