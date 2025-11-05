Задержан беглый военнослужащий, обвиняемый в убийстве и изнасиловании жителей Новой Таволжанки

Белгородские Telegram-каналы сообщают о задержании беглого военнослужащего Алексея Кострикина, обвиняемого в убийстве и изнасиловании.

О побеге Кострикина стало известно 1 ноября. Он является обвиняемым в деле об убийстве жителя Новой Таволжанки и изнасиловании его жены. Позже стало известно, что Кострикин может быть причастен еще к одному убийству, совершенному в том же поселке 3 ноября.

По данным каналов, мужчину задержали в селе Вознесеновка Щебекинского района. При задержании Кострикин был ранен.