Минцифры вводит сим-карты для детей

В России появятся детские сим-карты, которые будут оформляться с согласия родителей. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

По его словам, с помощью таких сим-карт родители смогут отслеживать геолокацию детей без предварительной подачи официального заявления.

"По детским сим-картам родители всегда будут иметь возможность получать геотреки по запросу без судебных решений", - цитирует министра РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России родители должны будут сообщать оператору сотовой связи, если сим-картой пользуется ребенок. Об этом говорится в обновленной версии второго пакета антимошеннических поправок. Кроме того, соцсети и другие ресурсы, которые входят в реестр "распространителей информации" Роскомнадзора, должны будут при авторизации по номеру телефона проверять, кому он принадлежит: ребенку или взрослому.