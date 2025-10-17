Родителей могут обязать регистрировать сим-карты детей

В России родители должны сообщить оператору сотовой связи, если сим-картой пользуется ребенок.

Об этом говорится в обновленной версии второго пакета антимошеннических поправок. Кроме того, соцсети и другие ресурсы, которые входят в реестр "распространителей информации" Роскомнадзора, должны будут при авторизации по номеру телефона проверять, кому он принадлежит: ребенку или взрослому.

Таким образом, власти смогут определять, к какой информации и ресурсам дети могут иметь доступ, а к какой — нет. По словам экспертов, существует неясность того, как именно могут быть реализованы данные нормы, сообщает Forbes.

Напомним, новый пакет антимошеннических поправок в законодательство от Минцифры содержит около 30 мер, среди которых - ужесточение ответственности операторов связи за нарушение правил продажи сим-карт.