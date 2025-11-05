Восемь жилых домов повреждены при атаке реактивных БПЛА на Орел

Средства РЭБ уничтожили два реактивных БПЛА над Орлом минувшей ночью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, повреждены семь частных домовладений. Кроме того, в одном из многоквартирных домов нарушено остекление. Пострадавших нет.

На прошлой неделе в результате падения БПЛА в Орле был поврежден магистральный трубопровод ТЭЦ. В трех районах города из-за ремонтных работ была ограничена подача тепла и горячей воды.