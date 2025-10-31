В трех районах Орла нет горячей воды и тепла из-за атаки беспилотника на ТЭЦ

Подача тепла и горячей воды в трех районах Орла будет ограничена из-за ремонтных работ на Орловской ТЭЦ, пострадавшей в результате ночного удара беспилотника, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Ранее сообщалось, что в результате падения БПЛА был поврежден магистральный трубопровод ТЭЦ.

"В связи с ремонтными работами потребуется ограничить теплоснабжение и горячее водоснабжение зданий в Советском, Железнодорожном и Северном районах города Орла", - сообщил глава региона.

Ожидается, что ремонтные работы завершатся к вечеру пятницы.