На выборах мэра Нью-Йорка победил социалист-мусульманин

На выборах мэра Нью-Йорка впервые победил мусульманин и социалист. 34-летний крайне левый демократ Зохран Мамдани обошел своего соперника Эндрю Куомо и в своей победной речи фактически объявил войну Дональду Трампу.

"Мы свергли политическую династию", - сказал Мамдани о своем сопернике. И добавил: "Дональд Трамп, я знаю, что ты смотришь: сделай погромче!".

По данным городской избирательной комиссии, кандидат от Демократической партии Мамдани набрал 50,4% голосов, в то время как независимый кандидат Эндрю Куомо получил 42% голосов. Кандидат от Республиканской партии Кертис Слива занял третье место.

Родившийся в Уганде Мамдани станет первым мусульманином, первым южноазиатом и первым мэром-социалистом "Большого Яблока", а также одним из самых молодых мэров.

На выборах Мамдани был "темной лошадкой", его предвыборные тезисы касались доступности жилья и "налогов для богатых", последний ожидаемо вызывал скептический настрой среди деловой элиты. Также соперники припоминали Мамдани его яростную и продолжительную критику Израиля, противостояние полиции и обвинения в антисемитизме.

Эти выборы мэра привлекли большое внимание горожан: в них поучаствовали 2 млн человек, это самая высокая явка с 1969 года.