Россияне рекордно быстро справляются с поиском новой работы

Россияне стали рекордно быстро трудоустраиваться: в среднем на поиски работы у них уходит около пяти месяцев. Для сравнения: в 2009 году средний срок поиска работы составлял 7,4 месяца, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

В июле и сентябре 2025 года был достигнут исторический минимум по сроку поиска работы – 4,6 и 4,8 месяца.

Издание отмечает, что у мужчин срок поиска работы в сентябре был немного меньше, чем у женщин (4,6 месяца против 5).

В августе 2025 года в России был зафиксирован исторический минимум безработицы – 2,1%.